Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2021 7:36

В Челябинской области дом обокрали после пожара

Житель Златоуста воспользовался чужой бедой, чтобы присвоить музыкальный центр
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Похититель воспользовался недавним пожаром, чтобы беспрепятственно проникнуть в дом

Похититель воспользовался недавним пожаром, чтобы беспрепятственно проникнуть в дом

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Златоусте в частном доме случился пожар, а сразу после него — кража. Хозяйка спаслась от огня и была вынуждена покинуть пострадавшее жилье. Вывезти уцелевшие вещи после пожара она не успела: кто-то вломился в дом, унес музыкальный центр и системный блок компьютера. Ущерб впоследствии оценили в 8,5 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, вора удалось отыскать. Им оказался 24-летний златоустовец. Теперь она стал фигурантом уголовного дела о краже, мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Похищенную технику вернули хозяйке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru