В Челябинской области дом обокрали после пожара

Похититель воспользовался недавним пожаром, чтобы беспрепятственно проникнуть в дом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Златоусте в частном доме случился пожар, а сразу после него — кража. Хозяйка спаслась от огня и была вынуждена покинуть пострадавшее жилье. Вывезти уцелевшие вещи после пожара она не успела: кто-то вломился в дом, унес музыкальный центр и системный блок компьютера. Ущерб впоследствии оценили в 8,5 тыс. рублей. Женщина обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, вора удалось отыскать. Им оказался 24-летний златоустовец. Теперь она стал фигурантом уголовного дела о краже, мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Похищенную технику вернули хозяйке.

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