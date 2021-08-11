Предприниматели стали больше и копить, и тратить деньги

Предприниматели восстановили свои доходы и вернулись к привычному уровню трат, выяснили аналитики Райффайзенбанка. С начала 2021 года остатки на их текущих и накопительных счетах растут, как и количество и объем транзакций. Объем покупок предпринимателей за первое полугодие 2021 года вырос на 25%, а количество — на 32%.

Весной 2020 года доходы многих предпринимателей резко сократились — поступления на счета падали и расходы вынужденно снижались. За год бизнесмены значительно нарастили резервы и смогли вернуть расходы к привычному уровню. В марте 2020 года в среднем предприниматели держали на накопительных счетах 1,3 млн рублей, то год спустя эта сумма выросла до 1,5 млн. А средние остатки на текущих счетах выросли на 42%. Это позволило бизнесменам не только увеличить личные расходы, но и нарастить резервы, что отразилось на объеме сбережений. В первом полугодии 2021 года средние остатки на накопительных счетах и вкладах увеличились на 9%, а по сравнению в июне 2020 года — на 14%. Теперь в среднем ИП держат на накопительных счетах 1,6 млн рублей.

Расходы растут более быстрыми темпами — они достигли минимума в апреле и мае 2020 года, после чего постепенно восстанавливались. В июне 2021 года в среднем ИП тратили 111 тыс. рублей в месяц — на 55% больше, чем в июне 2020 года. За первое полугодие 2021 года предприниматели увеличили расходы на 25%, в средний чек покупки увеличился на 3%.

В 2021 года предприниматели значительно больше тратили на автомобили, товары для дома, фастфуд и распродажи. Также на четверть выросли расходы на авиабилеты и такси. В то же время снизились расходы на образование, туризм, общественный транспорт, покупку софта и спорт. Траты в аптеках снизились на 2%, а расходы на медицину выросли на 4%. В супермаркетах бизнесмены стали тратить меньше (-1%), зато начали чаще ходить в рестораны — к июню расходы в этой категории увеличились на 18%.

— Кредитная нагрузка у предпринимателей остается стабильной — средний объем трат по кредитным картам практически не изменился за год, и составляет около 85 тыс. рублей в месяц. Средний размер кредита на одного ИП находится в пределах 1 — 1,1 млн рублей, как и в 2020 году. При этом сберегательное поведение остается трендом — средства на накопительных счетах и вкладах постоянно растут. Такая динамика сохранится в ближайшее время при стабильной кредитной нагрузке, — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.