За неделю выплаты школьникам в Челябинской области получили 480 тысяч детей

По 10 тысяч рублей перечисляют всем школьникам от 6 до 18 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выплаты школьникам с 6 до 18 лет в Челябинской области начались 2 августа. Прошла всего неделя, а по 10 тысяч рублей получили уже тысячи южноуральцев.

— В настоящее время в Челябинской области выплаты направлены в отношении более 480 тысяч детей от 6 до 18 лет, — в Пенсионном фонде по Челябинской области.

Напомним, заявления на выплату (те, кто в том году получал путинское пособие, получат деньги автоматически) принимаются до 1 ноября. Ответы на самые главные вопросы о пособии — в материале КП-Челябинск.

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