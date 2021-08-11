В Челябинской области треть клещей оказалась заражена инфекциями

Боррелиозом после укуса клещей заболели 14 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области с начала теплого сезона 34 человека заболели клещевым энцефалитом. Среди них двое детей. Еще 14 человек, в том числе два ребенка, заболели клещевым боррелиозом.

По анным регионального управления Роспотребнадзора, в 2021 году от укуса клещей пострадали 13,5 тыс. южноуральцев, в том числе 3,4 тыс. детей.

10 тыс. человек сдали напавших на них членистоногих на исследование, чтобы определить, были ли клещи заражены различными инфекциями и нужно ли срочно принимать меры профилактики против болезни.

Выяснилось, что 33,3% клещей инфицированы боррелиями. 1,1% клещей оказались переносчиками энцефалита, 4,0% были заражены моноцитарным эрлихиозом, а 2,2% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Санитарные врачи рекомендуют использовать при поездках на природу максимально закрывающую тело одежду, пользоваться акарицидно-реппелентными средствами, регулярно осматривать себя, домашних животных, а также собранные в лесу ягоды, грибы и растения, чтобы на них не оказалось опасных членистоногих.

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