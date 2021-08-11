В Челябинской области за сутки 368 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом сейчас болеют более 6 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 368 человек. Это самое большое количество зарегистрированных за день случаев болезни за все время эпидемии.
Сейчас на лечении находятся 6203 пациента с коронавирусом.
По данным регионального минздрава, за день от ковидной пневмонии умерли 19 человек.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 78 тыс. 875 случаев коронавируса.
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