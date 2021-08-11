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Здоровье11 августа 2021 9:28

В Челябинской области за сутки 368 человек заболели коронавирусом

От ковидной пневмонии умерли еще 19 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом сейчас болеют более 6 тыс. человек

Коронавирусом сейчас болеют более 6 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 368 человек. Это самое большое количество зарегистрированных за день случаев болезни за все время эпидемии.

Сейчас на лечении находятся 6203 пациента с коронавирусом.

По данным регионального минздрава, за день от ковидной пневмонии умерли 19 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 78 тыс. 875 случаев коронавируса.

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