Гонки, вечеринка на пирсе, фотосессии на яхтах: каким будет Кубок губернатора по парусному спорту

В первую очередь — прекрасный вид и возможность сделать уникальные кадры. Более 50 белоснежных парусных яхт на фоне синей глади озера Увильды. На фоне голубого неба и пышных облаков.

Захватывающее зрелище. Романтика романтикой, но, все же, это спортивное мероприятие. Зрители будут наблюдать самую настоящую гонку — только на воде.

Прогноз погоды обещает ясный солнечный день и +28, поэтому в программе также стандартный пляжный отдых. Искупаться и позагорать — программа минимум.

Церемония награждения. Кубки, медали, счастливые улыбки, крепкие рукопожатия, радостные объятия, поздравления, благодарности, подарки.

Вечеринка на пирсе. После церемонии награждения всех ждет аутентичный отдых южноуральского яхтсмена. Общение с капитанами яхт, экскурсии по яхтам, совместные фотографии, истории о приключениях бывалых спортсменов и любителей.

На территории пирса будет работать фуд-корт с пловом и эко-бургерами. При этом организаторы — яхт-клуб «Мираж» — рекомендуют захватить с собой небольшой перекус и свой любимый напиток на вечер.

Яхт-клуб в распоряжении гостей до 23:00.

Напоминаем, что 1-ый Кубок губернатора по парусному спорту состоится в эти выходные 14 и 15 августа на оз.Увильды на акватории яхт-клуба «Мираж». Более 200 спортсменов примут участие в соревнованиях. Зрителей ожидают к 11:00. Соревнования продлятся до 16:00, после чего всех участников и гостей ожидает свободная программа.