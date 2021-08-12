Как подготовиться к «празднику парусов» и что взять с собой

В эти выходные погода обещает быть изумительной, обязательно возьмите все пляжные принадлежности: купальник, полотенце, пляжный коврик или плед, солнцезащитный крем или крем для загара, шляпы, бейсболки, солнечные очки.

Хоть будет солнечно, погода на Южном Урале непредсказуема, поэтому не лишними будут жилетки, ветровки, толстовки — особенно тем, кто планирует остаться до позднего вечера.

Обувь — удобная, спортивная и желательно с белой подошвой. Это для тех, кто хочет попасть на яхту. Обувь, которая оставляет следы от краски, на белоснежных судах категорически запрещена.

Обязательно запаситесь водой и небольшим перекусом. Во время мероприятия будет работать фуд-корт, но лучше подстраховаться и взять с собой то, что вы любите. На свежем воздухе еда не бывает лишней.

Зарядите все свои гаджеты, берите с собой портативные зарядные устройства, фотоаппараты и видеокамеры, дроны — все, чтобы запечатлеть эти моменты. Такое красивое зрелище — 50 парусных яхт на одном из самых живописных озер страны — встретишь нечасто.

14 и 15 августа на оз. Увильды на акватории яхт-клуба «Мираж» состоится первый Кубок губернатора по парусному спорту. Жителей Челябинска и области приглашают присоединиться к празднику в качестве зрителей и болельщиков.

Что там будет:

• более 200 спортсменов;

• около 50 яхт;

• 3 часа захватывающих гонок;

• солнечный день;

• кристально чистая вода озера Увильды;

• вечеринка для яхтсменов и гостей мероприятия.

Начало в 11:00. Место проведения: Яхт-клуб «Мирах». Расположен в трех км от б/о «Красный камень».

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