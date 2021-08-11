Одна из самых популярных IT-технологий на Южном Урале празднует день рождения

3 года назад в Челябинске был установлен первый «Умный домофон» компании «Интерсвязь». За кратчайший период проект сделал огромный шаг в развитии, а специалистам удалось многократно увеличить область его распространения. Сегодня на Южном Урале и за его пределами работает уже более 10 000 устройств. Все они обладают функциональностью, которая когда-то не была доступна даже компьютерам.

Первые шаги в освоении рынка домофонии компания «Интерсвязь» сделала в 2017 году, запустив проект «Теледомофон». Тогда это был лишь небольшой модуль, который можно было установить абсолютно на любую модель существующих устройств. Он позволял дистанционно открывать дверь подъезда. Очевидная польза ноу-хау пришлась по вкусу горожанам, в Челябинске и за его пределами апгрейду подверглись более 20 000 панелей.

Следующий этапом в развитии направления IP-домофонии для лидера телекоммуникационных услуг региона стал проект «Оберег». В его рамках на устройства устанавливался уже более совершенный модуль расширений, который включал в себя большинство знакомых всем на данный момент функций: дистанционное открытие, видеозвонки, видеоархив, кнопки «SOS» и «Консьерж».

Параллельно с внедрением «оберегов» специалистами компании велась разработка «домофонного облака» — серверной части, которая сейчас обеспечивает работу «сложных» функций. Благодаря ему стало возможно хранить и обрабатывать огромные массивы видео, синхронизировать работу всех домофонов и управлять ими при помощи централизованной системы. Именно эта технология позволила домофонам в унисон запеть на Новый Год и в День Победы, синхронизироваться с системой экстренного оповещения граждан.

Важным витком в развитии стало объединение домофонных сервисов с мобильным приложением компании «Интерсвязь». Оно значительно упростило процесс взаимодействия пользователей с домофоном и сделало его более удобным. На данный момент суперапп установлен у полтора миллионов человек.

В 2021 году Интерсвязь завершила производство собственного домофона — «Сокол». Официальный релиз состоялся в феврале этого года. Панель обладает десятком функций, которые обеспечивают безопасность и комфорт жителей дома. Встроенная камера позволяет отслеживать происходящее возле подъезда в режиме реального времени или из архива, принимать видео-звонки. Управляющие компании могут оповещать жителей о ЧС или коммунальных работах. «Сокол» также умеет самостоятельно общаться с жителями при помощи голосового ассистента, работающего на основе искусственного интеллекта.

— В территориях, где были установлены наши «Умные домофоны» уровень преступности по статистике МВД снижается более чем в два раза. Это яркий показатель того, что разработка Интерсвязи не просто оснащенный множеством функций девайс, а действительно эффективная технология, приносящая практическую пользу жителям. Кроме того, значимость некоторых функций просто нельзя оценить при помощи каких-либо математических показателей и величин. Мы продолжаем инвестировать ресурсы и средства в развитие этой технологии, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Отметим, география распространения «Умных домофонов» не ограничивается Южным Уралом и регионами-соседями. IT-разработкой компании «Интерсвязь» пользуются жители Республики Дагестан, Дальнего Востока, Красноярского края, Ивановской, Кемеровской и Смоленской областей, Казахстана, Беларуси и Украины. Также заинтересованы в «Умных домофонах» партнеры челябинского провайдера из дальнего зарубежья.

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