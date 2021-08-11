В разгар пандемии коронавируса сменился главный эпидемиолог Челябинской области

Александр Выгоняйлов работал в противотуберкулезном диспансере Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сменился главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального Минздрава. Ранее эту должность занимал Александр Выгоняйлов. Он работал в должности заместителя главврача противотуберкулезного диспансера, но, недавно он уволился.

По информации КП-Челябинск Александр Выгоняйлов намерен жить и работать в Санкт-Петербурге — переезд он планировал давно. Однако сам он эту информацию не подтверждает. Он лишь отметил, что сейчас отдыхает.

— Я действительно уволился, в Минздраве будет другой внештатный специалист, — прокомментировал Александр Выгоняйлов.

В Минздраве сообщили, что уже нашли нового внештатного эпидемиолога.

— Назначена Елена Федоровна Кутрова, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Елена Кутрова работает врачом-эпидемиологом в ОКБ №3, окончила Челябинскую государственную медицинскую академию в 2001 году. В прошлом году она была награждена орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом. Указ подписал президент России Владимир Путин, а вручал награды губернатор Алексей Текслер.

Елена Кутрова работает в ОКБ №3. Фото: okb3-74.ru

Будучи внештатным эпидемиологом, Александр Выгоняйлов активно взаимодействовал с прессой. А декабре прошлого года, когда началась вакцинация от коронавируса, он сообщал, что ему не хватило прививки.

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

По данным Минздрава на утро 11 августа, в Челябинской области подтверждено 368 новых случаев COVID-19 (всего с начала пандемии 78 875 случаев). На лечении находятся 6203 человека. Накануне был побит антирекорд по числу смертей от ковида — 25 человек за сутки.

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