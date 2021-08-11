В Челябинской области родители школьника, разбившего Lexus, заплатят более 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кыштымский городской суд Челябинской области рассмотрел иск водителя Lexus RX-330, чью машину разбил 11-летний школьник. Женщина потребовала от родителей несовершеннолетнего возместить причиненный ущерб иномарке, а также опалить расходы по госпошлине в сумме 3 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе самого суда.

Lexus повредили в июне прошлого года на неохраняемой стоянке возле дома №8 по улице Чернышевского в Кыштыме. Полиция установила, что на машину сбросил камень с балкона пятого этажа школьник. Однако производство по делу было прекращено, поскольку виновник не достиг возраста привлечения к административной ответственности. Что касается ущерба, то его родители в добровольном порядке возмещать не захотели.

— Ответчик - законный представитель несовершеннолетнего исковые требования истца не признали по тем основаниям, что несовершеннолетний не причинял ущерба истцу, так как никакого камня с балкона не кидал. Кроме того, пояснили, что, по мнению стороны ответчика, невозможно было несовершеннолетнему добросить камень до автомобиля истицы на стоянке, — сообщили в пресс-службе Кыштымского городского суда.

Суд по инициативе стороны ответчика провел судебно-трасологичеую экспертизу. Она подтвердила то, что на автомобиль действительно бросили камень весом 4 кг с балкона пятого этажа. Однако ответчик и его представитель не согласились с результатами проведенной экспертизы.

Суд исковые требования истца удовлетворил и взыскал с ответчика в счет возмещения ущерба, причиненного несовершеннолетним 89 210 рублей, расходы по проведению оценки в сумме 4 500 рублей, почтовые расходы в сумме 346,50 рублей, оплату юридических услуг в сумме 15 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 381 рублей.

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