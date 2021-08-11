В Челябинске нашли мать спасенной шестилетней девочки с окна многоэтажки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске нашли мать шестилетней девочки, которую сняли с окна шестого этажа многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

— Женщину нашли, она опрошена. Проверка продолжается, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинску.

Напомним, утром в среду, 11 августа, к дому на Каслинской, 23 стянули экстренные службы. Прохожие заметили в открытом окне четвертого этажа маленького ребенка и вызвали помощь. Шестилетнюю девочку сняли с окна, поднявшись по автолестнице, сотрудники МЧС. В квартире также была ее двухлетняя сестренка, а вот взрослых дома не было.

Как ранее сообщали в полиции города, девочки живут с 25-летней матерью. Отец с семьей не проживает и детьми не занимается. По словам сотрудников опеки, девочки неухоженные, а условия в квартире неблагоприятные.

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