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Общество11 августа 2021 16:56

От волны огня вылетела москитная сетка: в Челябинске вспыхнул балкон в жилой многоэтажке

Момент начала пожара попал на видео
Ян СтоевЯн Стоев
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Фото: кадр с видео / Челябинск online / Vk.com

Фото: кадр с видео / Челябинск online / Vk.com

В Челябинске на улице Скульптора Головницкого произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Очевидцы успели заснять момент с началом возгорания. На кадрах видно, что с балкона третьего этажа идет слабое задымление, а затем резко вырывается пламя, в результате чего вылетает москитная сетка, которая падает на асфальт.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило на пульт управления дежурного в минувший вторник вечером, 10 августа.

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Пожар на балконе
Пожар на балконе
Видео: Челябинск online / vk.com

— Возгорание на балконе третьего этажа десятиэтажного дома было ликвидировано до прибытия пожарной охраны. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых керосиновых, бензиновых и других устройств. Повреждена отдела балкона и б/у вещи на площади 1 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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