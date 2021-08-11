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Общество11 августа 2021 17:23

Чуть не начался пожар: на «Таганае» туристы оставили непогашенным костер

На дым обратили внимание охранники национального парка
Ян СтоевЯн Стоев
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Фото: Таганай NEWS / telegram

Фото: Таганай NEWS / telegram

На Таганае в Челябинской области мог случиться пожар — брошенный кем-то костер возле Откликного гребня вовремя обнаружили местные инспекторы службы охраны. Судя по всему, горе-туристы ушли совсем недавно, не задумавшись, к чему привела бы такая беспечность.

Костер в районе Откликного гребня
Виде: /t.me/np_taganay

— Стоянки с разведение костров около этой достопримечательности национального парка запрещены – на полянах возле Откликного нет воды, кроме того, в трёх километрах находится приют «Гремучий ключ», где есть возможность поставить палатку или разместиться в домиках, — сообщили представители национального парка.

Служба охраны «Таганая» проводит осмотр территории нацпарка на регулярной основе. На сей раз их плановый визит помог предотвратить возникновение лесного пожара.

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