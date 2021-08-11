Расти вместе: лучшие школы Челябинска развиваются по модели сильнейших комплексов страны

Елена Шмелева, Алексей Текслер и воспитанник "Курчатов-центра" Герард Исмагилов. Фото: gubernator74.ru

Сегодня в Челябинске работала член Совета при президенте РФ по образованию и науки Елена Шмелева. Вместе с губернатором она посетила уникальные учреждения образования. Например, детскую филармонию.

Кроме того, Шмелева познакомилась с работой научно-образовательного «Курчатов Центра».

«Курчатов-центр» открылся в прошлом году на базе областного лицея-интернета для одаренных детей.

Работа центра построена по модели образовательного центра «Сириус». Дети занимаются здесь бесплатно, под началом сильнейших педагогов. В том числе, преподавателей из ведущих вузов региона.

В сентябре на базе «Курчатов Центра» откроется новый лабораторный корпус. Оборудование смонтировано «под ключ» в лабораториях физики и химии, ПЦР и биологии; для занятий проектной деятельностью. Есть коворкинг-зона и лекторий.

Воспитанник «Курчатов Центра», ученик физико-математического лицея N31 Герард Исмагилов спроектировал и построил уникальную установку, которая под водой, на большой глубине, обнаруживает разгерметизацию нефте- и газопроводов. Парень мечтает учиться в МФТИ.

Губернатор отметил важную роль педагога в воспитании талантов. Дети — наше будящее, и в работе с ними нет мелочей. Значит, и преподавателям нужно давать возможность становиться еще сильнее. Образовательная среда «Сириуса» позволяет это делать.

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