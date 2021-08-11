Над Челябинском взошло солнце красного цвета

Фото: читательница КП-Челябинск

Жители Челябинска уже несколько дней обращают внимание, что солнце в небе стало не только большим, но и красным. С чем связано такое явление — неизвестно. Некоторые предполагают, что виной всему дым от лесных пожаров, который идет со стороны Якутии. А в Минэкологии региона заявляют, что ясных и светлых дней в Челябинске ждать еще не скоро.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью, 12 августа, в регионе ожидаются температуры воздуха +8, 13 С°. Днем станет потеплее - столбик термометра поднимется до +19, +24 С°. Ветер северный, северо-восточный с порывами до 13 м/c. Будет облачно с прояснениями, в восточной половине региона местами ожидаются слабые дожди

Мгла от лесных пожаров в Челябинской области должна рассеяться в пятницу, 13 августа. В конце недели не ожидают прохождения над городом новых воздушных масс, несущих дым от пожаров.

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