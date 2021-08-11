В Челябинской области запретили без специального разрешения подниматься на хребет Нургуш

Фото: Национальный-Парк Зюраткуль / vk.com

Администрация национального парка «Зюраткуль» ввела ограничение на посещение хребта Нургуш, территория которого входит в особо-охраняемую зону. Теперь посещение этого места разрешено только по специальному пропуску.

— Всем туристам и группам необходима обязательная регистрация в управлении национального парка «Зюраткуль» по электронной почте zuratkul-park@yandex.ru. Нужно заполнить анкету и отправить нам за неделю до похода, получив ответ о регистрации группы. Анкету прилагаем. Необходимо указать: ФИО руководителя группы, контактный телефон, количество человек (ФИО, возраст), дату и время выхода на маршрут, место отправления, примерное время прибытия, — сообщили представители национального парка «Зюраткуль».

Все возникшие вопросы можно задать в отделе туризма нацпарка по следующим номерам телефона: 8-902-897-25-77, 8-351-61-5-50-41

На маршруте необходимо соблюдение правил посещения:

1. Строго пешее посещение (квадроциклы, любой транспорт запрещены). Доехать можно только до кордона «У трех вершин» на автомобиле.

2. Запрещено рвать любые растения, ломать ветви деревьев. И особенно бросать мусор на природе. Контейнеры есть на кордоне.

3. Запрещено разводить огонь и костры на протяжении всего маршрута и на вершине. Специально оборудованные костровища есть на кордоне.

4. Запрещено останавливаться с палатками на вершине и у подножья хребта. С палатками можно остановиться на отдых на кордоне «У трех вершин».

Все государственные инспектора в сфере охраны окружающей среды национального парка «Зюраткуль» работают в усиленном режиме совместно с органами МВД в районе маршрута и близлежащих населенных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru