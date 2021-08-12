Девочка пострадала в аварии с электроскутером в Магнитогорске

Фото: vk.com/auto_mgn

Авария случилась 10 августа во дворе дома на улице Пионерской в Магнитогорске. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения. Видео опубликовали в интернете.

На кадрах видно, что два человека, судя по комплекции, юноша и маленькая девочка, едут на электроскутере по двору. Скутер случайно задевает припаркованный у газона автомобиль, после чего сворачивает в противоположную сторону и падает. На земле оказываются оба ездока. Юноша быстро вскакивает и поднимает свою пассажирку. Но девочка, по всей видимости, потеряла сознание от удара. Мальчик пытается привести ее в чувство и одновременно оценить состояние упавшего скутера. Пометавшись из стороны в сторону, он с девочкой на руках убегает со двора.

В ГИБДД Магнитогорска заявление оДТП со скутером не поступало. Однако после публикации видео в соцсетях, там инициировали проверку. Сейчас полицейские разыскивают участников аварии и просят помощи у свидетелей происшествия.

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