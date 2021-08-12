К аэропорту Челябинска на неделю ограничат подъезд

В аэропорту попросили автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям
Фото: Андрей АБРАМОВ
У встречающих и провожающих пассажиров на самолет в челябинском аэропорту могут возникнуть трудности. Подъезд к зданию воздушной гавани в ближайшие дни окажется затруднен. На привокзальной площади начали ремонтировать асфальт.
— Будет временно ограничено количество работающих въездов и движение по привокзальной площади, — сообщили в пресс-службе Челябинского авиапредприятия.
Точные сроки ремонта не установлены, но замену асфальта рассчитывают провести примерно за неделю.
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