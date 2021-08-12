Сбер снизил ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимости

Сбербанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и в два раза увеличил максимальную сумму кредита. В Челябинской области с начала года Сбер выдал 257 займов под залог недвижимости на общую сумму 33,8 млн руб.

С августа условия по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» стали еще лояльнее. Для зарплатных клиентов Сбера есть возможность получить наличные под залог недвижимости на любые цели по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей. Максимальная сумма выросла в два раза — до 20 млн рублей. В залог можно предоставить любую недвижимость: земельные участки, дома, квартиры, гаражи, таунхаусы.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Программа «Нецелевой кредит под залог недвижимости» востребована среди предпринимателей. Мы решили сделать ее еще более доступной и предоставили возможность получить кредит на любые цели физлицам. При этом для зарплатных клиентов наличные под залог будут доступны со сниженной процентной ставкой. Оформить заявку на кредит можно в приложении Сбербанка всего за несколько кликов.

Получить кредит на любые цели под залог квартиры, участка или дома могут не только физлица. Кредит доступен индивидуальным предпринимателям, собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам фермерских хозяйств.

Подробности — на сайте Сбербанка. Оформить кредит можно на DomClick.ru.

ПАО Сбербанк.

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