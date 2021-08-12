В Миассе иномарка на пешеходном переходе сбила 12-летнего ребенка

Мальчик попал под колеса, переходя дорогу на зеленый свет Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Ребенок получил травмы в ДТП днем 11 августа в Миассе. Авария произошла на улице 8 Июля.

Как рассказали в городском отделении ГИБДД, Hyundai Getz сбил 12-летнешо мальчика, который переходил дорогу. Авария произошла на пешеходном переходе. Ребенок шел на зеленый сигнал светофора.

Известно также, что за рулем Hyundai находился 40-летний мужчина.

Ранее два ребенка попали в аварию в Магнитогорске. Они катались на скутере, случайно врезались в машину, а затем слетели со своих мест и упали на асфальт.

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