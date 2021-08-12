В Челябинской области за день выявили 371 случай коронавируса

Коронавирусом заболели уже больше 79 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 371 человека. Это очередной региональный антирекорд, такого количества заболевших за день не регистрировали с начала эпидемии.

По данным областного министертсва здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии умерли 14 человек.

Сейчас на лечении находятся 6266 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 79 тыс. 246 случаев коронавируса.

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