В Челябинской области за день выявили 371 случай коронавируса

Коронавирусом заболели уже больше 79 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 371 человека. Это очередной региональный антирекорд, такого количества заболевших за день не регистрировали с начала эпидемии.
По данным областного министертсва здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии умерли 14 человек.
Сейчас на лечении находятся 6266 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 79 тыс. 246 случаев коронавируса.
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