Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 августа 2021 9:31

В Челябинской области за день выявили 371 случай коронавируса

В регионе снова обновили антирекорд по количеству заболевших
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирусом заболели уже больше 79 тыс. человек

Коронавирусом заболели уже больше 79 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 371 человека. Это очередной региональный антирекорд, такого количества заболевших за день не регистрировали с начала эпидемии.

По данным областного министертсва здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии умерли 14 человек.

Сейчас на лечении находятся 6266 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировали 79 тыс. 246 случаев коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru