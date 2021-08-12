Менеджера челябинской фирмы отправили в колонию строгого режима из-за подкупа

Челябинцу придется выплатить штраф больший, чем незаконно полученные доходы
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Одного из руководителей коммерческой компании в Челябинске отправили в заключение на пять лет и обязали выплатить 9 млн рублей штрафа. Суд признал топ-менеджера виновным в коммерческом подкупе.
Мужчина в 2018-2020 годах незаконно получил от фирм-подрядчиков более 8 млн рублей. За деньги руководитель гарантировал, что его предприятие вовремя примет и оплатит выполненные партнерами работы.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета, подкуп раскрыли сотрудники ФСБ.
Наказание топ-менеджер будет отбывать в колонии строгого режима.
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