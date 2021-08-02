Туристов на Южный Урал будут привлекать за счет звезд сети и телевидения

Власти Челябинской области привлекли к раскрутке туристических маршрутов молодежь, прославившуюся в интернете. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», в концептуальный тур по региону отправили актера Сергея Штепса, а также блогеров сети TikTok Андрея Федотова и Антона Сурина. Они должны поделиться со своими подписчиками впечатлениями о познавательном, активном, гастрономическом и санаторно-курортном отдыхе на Южном Урале (четыре вида туризма за четыре дня).

Мероприятие организовано по проекту АНО «Россия — страна возможностей». Медийную поддержку в продвижении туристического потенциала регион получил после победы в тематическом конкурсе.

— Вице-губернатор Егор Ковальчук рассказал о том, чего добивается местное правительство через такие программы — это смена восприятия; даже в чисто промышленном крае можно разнообразно отдохнуть, — добавляют авторы паблика. — Ну а раскрутка чего бы то ни было в соцсетях — безусловный тренд.