Ярмарка продукции на «АГРО-2021» разместится возле Ледовой арены «Трактор»

Главная сельскохозяйственная выставка Челябинской области «АГРО-2021» пройдет с 19 по 21 августа на площадке ЛА «Трактор». В программе выставки ярмарка продукции и ярмарка вакансий в онлайн формате, традиционный дегустационный конкурс и выставка голубей и декоративной птицы. Все деловые и культурно-развлекательные мероприятия пройдут с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологической безопасности.

— Это одно из мероприятий в регионе, которое одинаково интересно как профессионалам отрасли, так и жителям области, — рассказал Алексей Кобылин. — Здесь мы обсуждаем деятельность сельскохозяйственной отрасли, даем челябинцам возможность увидеть достижения агропромышленного комплекса, в том числе приобрести по доступным ценам продукцию, производимую в нашем и соседних регионах. На площадке перед Ледовой ареной «Трактор» разместятся стенды районов, ведущих сельхозпредприятий и предприятий по переработке, компаний по производству оборудования для АПК и техники. Состоится и традиционная выставка сельскохозяйственных животных, очень популярная среди посетителей. Будет представлено молочное и мясное животноводство, коневодство. Юным посетителям покажут кроликов, коз и осликов. Деловая программа будет посвящена вопросам агроэкспорта и проходить в деловой зоне — фойе ледовой арены.

Учитывая, что в июне по всей стране была проблема с ценами на овощи борщевого набора и картофель, на ярмарке будет открыта торговля с машин овощами нового урожая. — Наши сельхозпредприятия будут реализовать овощи и картофель по своим ценам. Кроме того, продукцию фермеров, сельхозпредприятий можно будет приобрести в палатках районов. Торжественное открытие выставки состоится 19 августа в 12 часов, — отметил министр.

Новинкой выставки станут три стенда с бесплатными ветеринарными консультациями для жителей Челябинской области. Будет проводиться бесплатная вакцинация домашних животных от коронавирусной инфекции. 19 и 20 августа с 12 до 16 часов силами областной клинической больницы

№ 3 будет организована вакцинация посетителей выставки от COVID-19. Прививать будут двумя видами вакцин — Спутник V, двухкомпонентный, и Спутник Лайт. Второй компонент вакцины все желающие смогут получить по адресу: Челябинск, проспект Победы, 287.