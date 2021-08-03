Глава города обратилась к челябинцам с просьбой не заваливать администрацию жалобами

Фото: Архив КП.

Мэр Наталья Котова попросила челябинцев прекратить заваливать администрацию жалобами. Это заявление со вчерашнего аппаратного совещания наделало много шума, отмечают авторы паблика «Челябушка». Казалось бы, некоторые чиновники для того и существуют, чтобы разгребать обращения граждан. Но здесь есть маленькая поправка: речь не обо всех доносах вместе взятых, а о тех, что написаны на управляющие компании.

Из выступления мэра горожане узнали, что, во-первых, сами должны решать проблемы с управляйками как собственники жилья, в том числе искать новые обслуживающие организации при стойком недовольстве предоставляемыми услугами. Во-вторых, ябедничать на кого-либо в обход бесполезно, даже если с помощью мэрии, поскольку у нее только контролирующая функция через подразделение ЖКХ.

— Как тут не вспомнить про активную гражданскую позицию? Более половины челябинцев обладают таким ценным качеством (выходят на субботники, изучают законы и прочее). В общении с УК оно-то как раз и пригодилось бы, — резюмируют авторы «Челябушки».