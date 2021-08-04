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Общество4 августа 2021 9:57

Челябинцев спросили, что они хотят видеть на площадке возле «Юности»

Администрация пообещала учесть мнение горожан
Источник:kp.ru
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Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Власти Челябинска открыли голосование по теме наполнения площадки бывшего автовокзала у «Юности». Сбор мнений организован спустя ровно полгода после расформирования станции.

— Как мы и предполагали, раз уж перенос спорного объекта пропустили через опросник, то логично таким же способом узнать народные пожелания по благоустройству. Тем более, что дискуссии закипели задолго до описываемых событий, — делятся мнением авторы городского паблика «Челябушка». — Поблизости развлекательный комплекс и прогулочные зоны на набережной — смеем надеяться на нечто вписывающееся в общий облик территории. Но автобусные платформы и многочисленные киоски возле «Юности» мы уже точно не увидим.

С учетом мнений горожан проект нового пространства разработают управление архитектуры и районная администрация.