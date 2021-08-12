В детском лагере в Челябинской области нашли неизвестные лекарства

Сотрудникам прокуратуры не удалось понять, что за средства хранят в медблоке оздоровительного лагеря Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сразу несколько нарушений обнаружили при проверке детского оздоровительного центра «Ребячья республика» пол Усть-Катавом.

В медблоке лагеря нашли просроченные лекарства, а также препараты, которые невозможно идентифицировать. Вдобавок медик работал в муниципальном учреждении без необходимой лицензии. Кроме того система наблюдения в лагере оказалась неисправна. Неправильно организовали и питание отдыхающих.

В прокуратуре возбудили административные дела о несоблюдении санитарных требований к организации питания и условиям детского отдыха, а также о нарушении правил в сфере обращения медицинских изделий и отсутствии лицензии на медицинскую деятельность.

В надзорном ведомстве потребовали у директора лагеря решить все обнаруженные проблемы.

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