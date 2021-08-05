Кандидатам в депутаты рассказали, как общаться с избирателями

В Роспотребнадзоре обновили санитарные правила специально для предвыборной кампании. Челябинским кандидатам в депутаты нельзя встречаться с избирателями при болезненных симптомах и температуре тела выше 37, в частности. Градусниками придется пользоваться перед каждым публичным мероприятием, — пишет телеграм-канал «Челябушка».

Народные избранники должны исключить рукопожатия, быть в медицинских масках и перчатках, обеспечивать дезинфекцию помещений — эти требования появились в первый коронавирусный год и уже привычны.

— Пока трудно сказать, повлияет ли как-то новая рекомендация на активность кандидатов, — рассуждают авторы паблика. — Прежние ограничения однозначно добавили хлопот, пандемия вынудила частично перевести взаимодействие с электоратом в социальные сети, но общение живьем бесспорно эффективнее.