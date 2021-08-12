В Челябинске такси врезалось в крыльцо магазина

Машина получила значительные повреждения, врезавшись во входную группу. Фото: Фото: vk.com/myseverok

Авария произошла в 22:05 11 августа на челябинском Северо-Западе. Nissan с наклейками сервиса такси врезался во входную группу магазина в доме №41А на улице Молодогвардейцев.

Как рассказали в ГИБДД города, водитель иномарки, 46-летнчя женщина, была пьяна. Она не справилась с управлением. Машина выехала за пределы дороги, наехала сначала на бордюрный камень, а затем врезалась в крыльцо.

В аварии пострадал 47-летний пассажир автомобиля. Он получил травмы, но не тяжелые: врачи рекомендовали мужчине амбулаторное лечение.

В ГИБДД составили протокол в отношении нетрезвого водителя и начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

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