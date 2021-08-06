Учителей на Южном Урале массово привьют от коронавируса

В Челябинской области объявили о массовой прививочной кампании среди школьного персонала. По сведениям руководителя Роспотребнадзора Анатолия Семенова, в прошлом году очаги вируса отмечались в трети южноуральских школ. Очевидно, санврачи и чиновники пытаются не допустить повтора, пишет городской паблик «Челябушка».

Неделей ранее глава регионального министерства образования Александр Кузнецов сообщал, что привито пока 25% сотрудников школ и 30% педагогов. В правительстве Челябинской области полагают, что только с такой защитой можно обеспечить бесперебойное обучение, ведь дистанта не планируется. Вопрос вакцинации работников образования возьмут под особый контроль и минздрав, и минобр, и даже главы муниципалитетов.