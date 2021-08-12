В Челябинске выяснили причину аварии с локомотивом на главной ЖД-станции

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

После того, как на железнодорожной станции Челябинск-Главный с рельсов сошел локомотив, провели прокурорскую проверку. Эксперты выясняли, из-за чего случилась авария.

— Причиной происшествия стало ненадлежащее содержание работниками Челябинской дистанции пути элементов путевого хозяйства, железнодорожного полотна, — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В отношении начальника пути после проверки возбудили административное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта. Железнодорожнику грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.

В надзорном ведомстве потребовали также устранить все выявленные нарушения.

Тепловоз ЧМЭ-3 сошел одной колесной парой с рельсов на станции Челябинск-Главный 30 июля. Авария случилась во время маневров на путях. На движение поездов она не повлияла, люди не пострадали.

Добавим, на этой неделе на станции Челябинск-Главный снова не обошлось без ЧП.

Сначала с рельсов сошли грузовые вагоны, повреждено оказалось 2 метра путей. Затем на рельсах не удержался цементовоз.

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