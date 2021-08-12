Гандбольные клубы Челябинска и Снежинска объединят в одну профессиональную команду Суперлиги

"Динамо" и "Сунгуль" объединять в один клуб Суперлиги. Фото ГК "Динамо".

Стало известно об объединении гандбольных клубов Челябинска и Снежинска. Идею слияния кулуарно озвучили еще в июле этого года на открытии спорткомплекса «Динамо». Тогда было заявлено, что динамовская площадка станет домашней ареной одноименного челябинского клуба российской Суперлиги. Кстати, в спорткомплексе «Динамо» сейчас тренируются гандболисты челябинской спортшколы №13.

Прежде гандбольное «Динамо» играло на крытом стадионе в Снежинске, где базируется еще один южноуральский клуб Суперлиги «Сунгуль». Поговаривали, что вскоре могут объединить и две профессиональные команды в одну, поскольку результаты обеих клубов не вселяют оптимизма: «Сунгуль» — 11 место, «Динамо» — последнее 13-е. Несмотря на такие результаты, оба клуба сохранили «прописку» в Суперлиге на сезон 2021-2022.

Сегодня, 12 августа, Челябинская областная федерация гандбола совместно с руководством двух южноуральских гандбольных клубов приняла совместное решение о том, что выступление в чемпионате страны продолжит одна команда.

— Клуб объединит сильнейших игроков, тренерский штаб и административный персонал обоих клубов. Объединение позволит сконцентрировать финансирование на одной команде, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи. В свою очередь, увеличение финансирования позволит новой команде куда более достойно представлять Челябинскую область на уровне страны, — говорится в сообщении Федерации гандбола региона.

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