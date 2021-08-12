В Челябинской области без вести пропала 15-летняя школьница

Пропавшая Марианна Джинчарадзе. Фото: Отдел МВД России по Каслинскому району

В Каслинском районе Челябинской области без вести пропала 15-летняя Марианна Джинчарадзе. Она ушла из дома в поселке Красный Партизан в минувшую среду, 11 августа. Далее о местонахождении подростка ничего неизвестно. Сейчас полицейские Каслинского района ведут поиски подростка.

В день исчезновения Марианна была одета в темные джинсы и бело-розовые кроссовки. Ее рост составляет около 160 см. Глаза голубые, волосы светло-русые. Также у девочки на правой щеке есть след от ожога.

Всем, кто знает о местонахождении Марианны, просят сообщить информацию по следующим номерам телефона: 8(35149) 2-23-80, 2-10-31 или в дежурную часть ОМВД: 8(35149) 2-21-44.

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