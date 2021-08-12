Бесплатный и антивандальный: мэрия Челябинска приглашает в новый туалет

фото: мэрия Челябинска
На Алом поле откроется новый бесплатный общественный туалет. Кабинки поставили на пересечении улицы Володарского с проспектом Ленина.
-Дизайн внешнего вида разработали наши замечательные специалисты из Комитета архитектуры, — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.
Зимой помещение будет отапливается, а холодная вода подогреваться, вентиляция включается при открывании дверей. Также посетители смогут воспользоваться электросушилкой и откидным пеленальным столиком.
-Посетить это заведение можно будет уже в конце следующей недели, — заверили в мэрии.
Пока все удобства можно найти также на Алом поле, но в районе Храма Александра Невского.
фото: мэрия Челябинска
фото: мэрия Челябинска
фото: мэрия Челябинска
В работающем туалете на Алом поле играет музыка
Фото: Юлия РЕУТОВА
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