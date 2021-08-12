В Челябинской области на границе с «Таганаем» загорелся лес

Фото: Таганай NEWS / telegram

В Челябинской области на границе с национальным парком «Таганай» загорелся лес. По предварительным данным, возгорание началось в районе Александровской сопки. Эта вершина находится в Миасском городском округе.

— Инспекторы службы охраны национального парка с противопожарным оборудованием выдвинулись на место. Главная задача – не допустить огонь на территорию и помочь справиться с ним максимально быстро, — прокомментировали представители нацпарка.

Смотреть видеосюжет Пожар на границе с "Таганаем"

Фото: Таганай NEWS / telegram

Фото: Таганай NEWS / telegram

Напомним, недавно в национальном парке обнаружили брошенный туристами непогашенный костер. Он находился недалеко Откликного гребня. По словам инспекторов службы охраны нацпарка, если бы костер не потушили, то мог бы возникнуть лесной пожар.

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