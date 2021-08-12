В Челябинской области на границе с «Таганаем» загорелся лес

Фото: Таганай NEWS / telegram
В Челябинской области на границе с национальным парком «Таганай» загорелся лес. По предварительным данным, возгорание началось в районе Александровской сопки. Эта вершина находится в Миасском городском округе.
— Инспекторы службы охраны национального парка с противопожарным оборудованием выдвинулись на место. Главная задача – не допустить огонь на территорию и помочь справиться с ним максимально быстро, — прокомментировали представители нацпарка.
Фото: Таганай NEWS / telegram
Фото: Таганай NEWS / telegram
Напомним, недавно в национальном парке обнаружили брошенный туристами непогашенный костер. Он находился недалеко Откликного гребня. По словам инспекторов службы охраны нацпарка, если бы костер не потушили, то мог бы возникнуть лесной пожар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru