Мэрия Челябинска получила отсрочку на выплату долгов «ЧелябГЭТ» в 1 млрд рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Мэрия Челябинска по решению суда получила год отсрочки на оплату долгов своего МУП «ЧелябГЭТ» на сумму в 1 млрд рублей. Правда, исковые требования были удовлетворены не полностью: 12,5 млн рублей администрация все-таки должна будет выплатить незамедлительно. Такое решение принято для того, чтобы не «поощрять поведение лица, не исполняющего судебный акт». Информация об этом находится в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области.

— В обоснование просьбы об отсрочке мэрия указала, что в настоящее время собственные доходы города Челябинска не позволяют исполнить установленные судом обязательства. Наличие максимального допустимого размера дефицита приводит к увеличению долговой нагрузки на бюджет, — говорится в определении суда.

Также в материалах дела указано, что в июле губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил обращение в ФНС России с просьбой рассмотреть вопрос об отсрочке долговых платежей. Надзорный орган, в свою очередь, возражать не стал и предоставил эту возможность, согласовав решение с судом.

Транспортное муниципальное предприятие «ЧелябГЭТ» занималось перевозками до своего банкротства в мае 2017 года. После этого было создано одноименное общество с ограниченной ответственностью, которое принадлежит муниципалитету. Изначально долг составлял более 1,8 млрд рублей, но часть суммы удалось покрыть с помощью продажи своего имущества.

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