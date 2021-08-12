В Челябинске ограничат движение автомобилей по плотине на Шершнях

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске будут проводиться работы на плотине Шершневского водохранилища. В связи с этим там введут ограничение на движение транспорта. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

— 13 августа с 10:00 до 16:00 подрядчиком ООО «АРХИЗ» будут выполняться геологические изыскания на гребне плотины Шершневского гидроузла. Обращаем внимание водителей, на плотине будет ограничение движение, — рассказали в КДХ Челябинска.

Напомним, что ограничение на движение действует и на въезде в аэропорт Челябинска. На привокзальной площади идет замена асфальта. Точные сроки ремонта не установлены, но работы планируют провести примерно за неделю.

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