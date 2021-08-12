В Челябинской области локализовали пожар на границе с нацпарком «Таганай»

Фото: пресс-служба национального парка "Таганай"
В Челябинской области локализовали лесной пожар, который произошел сегодня вечером недалеко от границы национального парка «Таганай». Сейчас дежурные бригады МЧС и сотрудники нацпарка осуществляют проливку территории, чтобы огонь не распространился дальше.
— Лесной пожар охватил зону площадью меньше 1 ГА. Гористая местность лишь добавила сложности пожарным при тушении огня, — сообщили в ГУ лесами по Челябинской области.
Из-за пожара выгорел лес в районе Александровской сопки. Причины возникновения огня сейчас устанавливаются, но не исключено, что к нему привел человеческий фактор.
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