Роспотребнадзор: ситуация по коронавирусу в Челябинской области остается неблагополучной

На Южном Урале растет заболеваемость ковидом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Роспотребнадзор по Челябинской области опубликовал отчет о заражении коронавирусной инфекцией в регионе. В нем говорится, что эпидемиологическая ситуация до сих пор остается неблагополучной. Причем большая часть заболеваний приходится на взрослую часть населения.

— Рост наблюдается у детей до года – в 2,3 раза, взрослых 30-49 лет - на 7%, 50-64 лет - на 17%, старше 65 лет - на 14%. За 31 неделю зарегистрировано – 470 COVID-2019 пневмоний, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 9%, рост произошел за счет взрослых 30-49 лет - на 19% и 50-64 лет - на 15%, по остальным группам - снижение заболеваемости, — приводит статистику Роспотребнадзор.

В третью волну коронавируса в Челябинской области актуальнее встал вопрос вакцинации подростков. Если раньше болели пожилые, то сейчас это чаще трудоспособные взрослые и дети. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт не исключает, что в скором времени от коронавируса начнут прививать подростков.

— Пока неизвестен выход вакцины в производство, я думаю, это будет даже не сентябрь, а, наверное, поздняя осень, — предположила она., — предположила Ирина Гехт.

Что касается проведения учебного процесса в школах Челябинской области, то он пройдет в обычном режиме

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