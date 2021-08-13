Нацпарк в Челябинской области попал в десятку самых популярных у российских туристов мест

Посещаемость нацпарка растет уже несколько лет. Фото: национальный парк «Таганай»

Национальный парк «Таганай» в Челябинской области попал в десятку самых посещаемых заповедников России. Рейтинг наиболее популярных охраняемых природных территорий составили в «Центре поддержки заповедного дела».

Помимо «Таганая» в десятку самых востребованных попали карельский заповедник «Кивач», Кавказский государственный заповедник, нацпарки «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Куршская коса» (Калининградская область) и «Красноярские Столбы».

Как рассказали в пресс-службе «Таганая», с начала года южноуральский нацпарк посетили 128 тыс. человек.

Много гостей было и в прошлом году, несмотря на коронавирусные ограничения и полный запрет на прием туристов, длившийся более двух месяцев. В 2020 году «Таганай» успели посетить 176 тыс. человек.

— Увеличение посещаемости мы прогнозируем и в этом году. Только в июне и июле в национальном парке побывали без малого 50 тыс. туристов, это почти на 5 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года — рассказала и.о. директора нацпарка «Таганай» Эльвина Новоселова

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