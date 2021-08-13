В челябинскую область продолжит приходить дым от пожаров в Якутии

Смог в Челябинске не рассеется, а наоборот, может сгуститься Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске и части районов Челябинской области 13 августа по-прежнему будет чувствоваться запах гари. Дым от катастрофических природных пожаров в Якутии, дошедший до Южного Урала, не рассеется, несмотря на предыдущие положительные прогнозы. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

— Со вчерашней ночи наблюдаются повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое. Это связанно в первую очередь со слабым ветром (до 0,8 метра в секунду), его переходом в течении дня с северо-западного направления на юго-восточное и ночной инверсией, — сообщил замминистра экологии региона Виталлий Безруков.

Он уточнил, что погодные условия способствуют накоплению в воздухе не только дыма от пожаров, но и промышленных выбросов.

В минэкологии рекомендовали предприятиям на 20-40% снизить объемы выбросов. Гражданам советуют меньше находиться на улице, не открывать дома окна и пить больше воды.

Напомним, туманная дымка с неприятным запахом опустилась на Челябинск утром в понедельник, 9 августа. Ее появление объяснили атмосферным следом от природных пожаров в Якутии. Климатологи называют сложившиеся в городе условия мглой.

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