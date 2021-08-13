В 2021 году южноуральцы построили в три раза больше частных домов

В пандемию люди поняли, что жить в доме - свободнее. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В 2021 году жители Челябинской области активно взялись за строительство домов. Только за полгода, по данным регионального минстроя, возведено 515 тыс. квадратных метров.

— Мы видим серьезный скачок роста в индивидуальном жилищном строительстве. За полгода 2021 года жители региона построили 515 тыс. кВ. метров домов — на 200% большем, чем в прошлом году, — сообщил замминистра строительства Челябинской области Кирилл Мозгалев на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Он также добавил, что в 2021 году на Южном Урале планируется ввести 1,67 млн кв. метров жилья. В первом полугодии уже введено в эксплуатацию 732 тыс. кВ. метров — на 26% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Что говорят эксперты о рынке недвижимости и ценах — читайте в материале КП-Челябинск.

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