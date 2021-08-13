В Челябинске на всех покупателей не хватает новостроек

Люди активно расширяются и покупают жилье своим детям "на вырост" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске покупателям не хватает сданных новостроек. К такому выводу пришли эксперты рынка недвижимости во время круглого стола в «Комсомольской правде». Наш регион один из немногих, где сохранилась льготная ипотека, и люди, несмотря на рост цен на 20-21% в этом году, продолжают покупать жилье.

— Единственная проблема для Челябинска в том, что не все застройщики ожидали такие объемы продаж. И сейчас полка вымылась — новых сданных объектов не так чтобы сильно хватало. А люди, продавая вторичку, желают куда-то переехать, — говорит директор челябинского офиса агентства недвижимости «Этажи» Александр Аверин. — Это, на мой взгляд, сейчас единственный стоп-фактор для еще большего роста спроса на новостройки.

В Челябинске традиционно один из самых низких цен на жилье среди российских городов-миллионников. Но в этом году городу удалось почти догнать по ценам Омск и Пермь. Но у нас все равно на 5-7% дешевле. Сейчас, по словам Аверина, сезонный спад спроса, что повлекло за собой снижение цен на 3%.

— К концу года ожидает рост цен на 1-3%, ипотечные ставки хоть и пойдут вверх, но не агрессивно — по прогнозу до полупроцента, — комментирует Александр Аверин.

Что говорят эксперты о рынке недвижимости и ценах — читайте в материале КП-Челябинск.

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