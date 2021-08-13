Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области увеличилось количество мест, где можно привиться от коронавируса бесплатно. Поставить прививки предлагают не только в поликлиниках, мобильные пункты выезжают в университеты, детские сады, во дворы.

Прививочные бригады начали приезжать во дворы Фото: Ольга ЩАПИНА

11 августа исполнился ровно год, как была зарегистрирована первая российская вакцина «Спутник V». За это время полный цикл вакцин прошли 20 млн россиян.

Самыми популярными местами для вакцинации остаются торговые центры. На этих выходных будет развернуто болен 30 таких пунктов.

Где поставить прививку от коронавируса в Челябинской области в эти выходные: список адресов

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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