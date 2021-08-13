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Здоровье13 августа 2021 9:20

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 375 человек

За день умерли 19 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом в регионе болеют больше 79 тыс.человек

Коронавирусом в регионе болеют больше 79 тыс.человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 375 новых случаев Covid-19.

Сейчас коронавирусом болеют 6369 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за последний день умерли 19 человек.

Всего с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 79 тыс. 621 случай заболевании коронавирусом.

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