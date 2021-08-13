В Челябинской области коронавирусом заболели еще 375 человек

Коронавирусом в регионе болеют больше 79 тыс.человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 375 новых случаев Covid-19.
Сейчас коронавирусом болеют 6369 жителей региона.
По данным областного министерства здравоохранения, от ковидной пневмонии за последний день умерли 19 человек.
Всего с начала эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 79 тыс. 621 случай заболевании коронавирусом.
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