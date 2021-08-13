В Каслинском районе сутки искали пропавшую 15-летнюю девочку

Фото: Отдел МВД по Каслинскому району

В Каслинском районе живой нашли 15-летнюю Марианну Джинчарадзе. Об этом сообщили участники поисков. Известно, что школьница отыскалась вечером 12 августа, другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, девочка ушла из дома в поселке Красный партизан 11 августа и пропала. Ее искали полицейские и жители поселка.

12 августа в Челябинске также потерялся семилетний ребенок. Мальчик отправился на прогулку и не вернулся домой. Нашли его лишь спустя несколько часов.

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