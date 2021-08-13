Американец или кореец: кто лидирует в битве смартфонов у челябинцев

Жители Южного Урала в летний период стали чаще ходить на оnline-шопинг. Количество интернет-заказов на мобильные девайсы увеличилось на 30% в сравнении с данными на начало года. Теперь online-покупки в 70% случаев челябинцы выбирают с доставкой на дом, в то время как до пандемии в столице региона популярен был самовывоз с аналогичным показателем, — сообщили аналитики интернет-магазина МегаФона.

По данным DATAInsight, в России электронная коммерция занимает более 10% рынка ритейла. В 2025 году, по мнению специалистов, через интернет будет совершаться уже каждая четвертая сделка в розничных продажах по стране. В среднем, сегодня на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) приходится 5,2 заказа онлайн.

Как рассказали в МегаФоне, в Челябинской области общий объем онлайн-продаж мобильного оборудования с начала года вырос в 2 раза в денежном выражении. На интернет-шопинг также, как и за покупкой гаджетов чаще отправляются мужчины. Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник. Любимое время для этого занятия у жителей региона — с 21.00. до 00.00.

— При выборе мобильного оборудования в 80% случаев покупатель обращает внимание на наличие возможности 4G-подключения. Самый востребованный продукт в интернет-магазине — смартфоны. Только за последние 30 дней их продажи на Южном Урале выросли на 83% в количественном выражении. Чаще всего жители региона предпочитают приобретать онлайн более дорогие модели. Средняя стоимость современного гаджета при электронном заказе составляет 36 367 рублей. Первое место по продажам этим летом поделили устройства Samsung и Apple, — рассказала директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

Топ онлайн-продаж на Южном Урале возглавляют:

1. Apple iPhone 12 с объемом памяти 64 GB, 128 GB и 256 GB

Samsung Galaxy А51 64GB и 128 GB.

2. Apple iPhone 11 64GB и 128 GB.

3. Samsung Galaxy M31.

4. Realme C20 32GB.

5. Apple iPhone XR 64GB и 128 GB.

Интернет-магазин АО «МегаФонРитейл», shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317.

Новости компаний