Вы счастливый обладатель квартиры в новостройке? Или только собираетесь приобрести жилье?

Фото: КП

На эти и другие вопросы отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Как избежать рисков при покупке квартиры на стадии котлована?

Приобретение жилья на стадии застройки имеет свои плюсы. В первую очередь, это невысокая стоимость на старте строительства. Но непродуманная покупка чревата серьезными последствиями. На что следует обратить внимание:

1. Проверить надежность застройщика. Соберите максимум информации. Отзывы других покупателей, новости в СМИ. Посетите сайт или офис компании, чтобы ознакомиться с документами на строительство, документами, подтверждающими права на земельный участок, проектной документацией и разрешением на строительство.

2. Изучите план застройки. Не только план вашего будущего дома, но и района в целом. Иначе может оказаться, что прекрасный вид на лесопарк из вашего окна через несколько лет заменит вид на новенькие многоэтажки.

3. Внимательно проверьте договор. В договоре должно быть указано, какую квартиру и в какой срок застройщик должен передать покупателю. Стоимость квартиры. Ответственность застройщика за увеличение сроков сдачи. Гарантийный срок устранения строительных недоделок.

Чем тщательнее вы подойдете к выбору компании-застройщика, тем меньше проблем у вас возникнет в последующем.

Фото: КП

Сложно ли продать квартиру, приобретенную в ипотеку?

Конечно, самый простой вариант – досрочно погасить ипотеку до продажи квартиры. Можно попробовать найти покупателя, готового в качестве аванса внести остаточную сумму по ипотеке. Если эти варианты не подходят, то действуем следующим образом:

1. Продаем квартиру с участием банка-кредитора. В таком случае банк-кредитор является страховкой для покупателя. Покупатель погашает ваш долг перед банком. Банк выдает справку о погашении долга и закладную для снятия обременения с квартиры. Разницу между ценой квартиры и погашенным остатком покупатель кладет в банковскую ячейку или открывает аккредитив на эту сумму. Вы получите эти деньги только после того, как покупатель зарегистрирует договор купли-продажи квартиры, и право собственности перейдет к нему.

2. Переоформляем ипотечный кредит на покупателя. При этом основная сложность в том, что покупатель должен подойти банку в качестве заемщика. При положительном решении банка заключается трехстороннее соглашение о переводе долга по ипотечному кредиту с вас на покупателя. Далее вы с покупателем заключаете договор купли-продажи, а банк с новым собственником - кредитный договор.

Возможно, ваш банк предложит свои варианты сотрудничества. Обратитесь к сотрудникам банка за более подробной консультацией.

На оставшиеся вопросы продолжим отвечать в следующих публикациях.

Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт