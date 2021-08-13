Новую дорогу в Челябинской области назвали небезопасной для автомобилистов

Новая дорога наклонена не в ту сторону. Фото: ОНФ в Челябинской области

15-километровый участок дороги Челябинск-Октябрьское отремонтировали в этом году. Но новый асфальт уложили с нарушениями ГОСТа. Об этом после совместной проверки с экспертами регионального министертства дорожного хозяйства и транспорта заявили в региональном отделении «Общероссийского народного фронта».

Проверяющие установили, что на всем протяжении дороги поперечные уклоны трасы не соответствуют нормативам. Уклон — это изменение высоты дороги между двумя ее точками (например, между серединой и краем трассы).

— Допустимым значением является 20 промилле с допустимой погрешностью в плюс-минус 5 промилле. Реальные показатели отличаются в два-три раза. Один из замеров показал -60 промилле, тогда как на соседней полосе уклон составил -16,3 промилле, — рассказали в ОНФ,

По словам активистов, из-за таких уклонов вода, вместо того, чтобы стекать с дороги, будет на ней скапливаться. Это способно привести к ДТП. Кроме того автомобилисты из-за неровности трассы могут столкнуться с заносами на виражах.

Чтобы выровнять дорогу, необходимо либо заменить уже уложенный асфальт, либо уложить поверх него новый.

В ОНФ обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с призывом привести новую дорогу в порядок и привлечь к ответственности чиновников, оплативших некачественный ремонт.

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