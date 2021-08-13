Сколько денег получат чемпионы Олимпиады 2020 из Челябинска

Два серебряных призера Олимпиады в Токио из Челябинска. Фото: из соцсетей, Кирилл Садыков

Олимпийские призеры из Челябинска Татьяна Минина и Кирилл Писклов получат по 2,5 млн рублей за свои серебряные медали олимпийских игр в Токио. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, золотые призеры получат по 4 миллиона рублей, серебряные — по 2,5 миллиона, бронзовые — по 1,7 миллиона.

Единственная призерка от Челябинской области — Татьяна Минина, которая завоевала серебро на турнире по тхэквондо. Еще один спортсмен из Челябинска Кирилл Писклов выступал в сборной по баскетболу 3х3, представляя Свердловскую область. Он также привез из Токио серебряную медаль.

Традиционно олимпийцев отдельно поздравляют региональные власти.

— Вопрос о премировании участников Олимпийских игр находится на рассмотрении у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, — заявили КП в пресс-службе областного министерства по физической культуре и спорту.

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